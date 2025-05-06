06 Мая 2025
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Общество В России
Фото: скриншот с трансляции послания

В Госдуме не могут понять, почему россияне не хотят заводить многодетные семьи

В Госдуме призвали исследовать причины, по которым молодежь не хочет иметь многодетные семьи. Понять это сейчас депутатам оказалось сложно.

Так, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия") считает, что изначально дети из многодетных семей нормально, даже положительно относятся к такому формату продолжения рода, но потом (когда они вырастают) что-то такое происходит, от чего уже молодые люди не хотят заводить большую семью.

"У нас сегодня каждый четвёртый ребёнок растёт в многодетной семье. <…> То есть, если бы сохранялась вся мотивация на создание многодетной семьи у детей из такой семьи, то у нас бы с вами каждая четвёртая семья была бы многодетной. Получается, что проходит время и что-то с этой мотивацией происходит. Я думаю, что, если мы ответим себе на вопрос, что разрушает эту ценность, даже у тех детей, кто растёт в многодетных семьях, кто воспринимает это как ценность, для кого это нормальное состояние жизни, тогда, наверное, мы на многие вопросы найдём ответы, что мы делаем не так", - заявила Кузнецова в подкасте "Дела семейные".

Кузнецова добавила, что сегодня, по статистике, более 70% мужчин и более 70% женщин хотели бы иметь больше детей, чем у них есть сейчас.

У самой Кузнецовой семь детей. Согласно последней доступной декларации о доходах – за 2021 год (после начала СВО депутаты скрыли свои доходы от общественности) – доход вице-спикера составил почти 9 млн руб. за год. Также у нее был жилой дом на 140 кв. метров и земельный участок на 800 квадратов. Супруг Кузнецовой в 2021 году служил в храме при частной православной гимназии в Москве, обучение в которой стоит 700 тыс. руб. в год.

Теги: демография, молодежь, анна кузнецова


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