Песков: Россия ответит в случае нарушения ВСУ майского перемирия

Инициатива Владимира Путина по перемирию в праздничные дни актуальна, соответствующие указания даны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что огонь будет прекращен при условии обоюдного соблюдения режима, передает ТАСС.

Но, как подчеркнул представитель Кремля, если ВСУ попытаются ударить по позициям российских военных, сразу будет дан адекватный ответ.

Напомним, по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявила перемирие. На этот период остановятся все боевые действия, сообщили в пресс-службе Кремля. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.