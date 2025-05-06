Путин переговорил с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский лидер ещё раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи 26 апреля.

Масуд Пезешкиан поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России. Темами разговора двух лидеров стали дальнейшее развитие российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Проведён обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля.