В Сургуте болельщики устроили массовую драку на турнире по ММА

В Сургуте болельщики устроили массовую драку на турнире по ММА, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел в ТЦ "Вершина" накануне. Сообщается, что во время соревнований участники, недовольные судейством, спровоцировали конфликт. Также отмечается, что были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В ситуацию вмешался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о первоначальных результатах расследования.