ВСУ пытались зайти в Белгородскую область по газопроводной трубе

Бойцы ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область по газопроводной трубе. Об этом рассказал российский оператор FPV-дронов с позывным "Сынок".

"ВСУ пытались в том числе проникнуть в тыл через газопроводную трубу. Но мы их подлавливали дронами на оптоволокне. Прямо внутрь залетали", - приводит слова бойца РИА Новости.

Ранее военкоры сообщили о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область. Отмечается, что российские штурмовики отражают эти действия.

Напомним, в марте более 600 российских военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе в бойцы спецназа "Ахмат", принимавшие участие в освобождении Суджи в Курской области и зашедшие в тыл группировке ВСУ через газопровод, узнали о своей задаче всего за четыре часа до начала операции.