Картофель за год вырос в цене почти в три раза

Картофель рекордно подорожал в России из-за падения урожая и сокращения посевных площадей. Растет и оптовая стоимость овоща (к прошлой весне – в 4,4 раза), и розничная цена (к прошлой весне – в 2,8 раза). Теперь кило картошки в магазине в среднем стоит 85,4 рубля, пишет "Коммерсант".

Закупочные цены растут быстрее, так что ритейлеры продают самые доступные виды картофеля себе в убыток, говорят участники рынка.

Также дорожают все продукты, ингредиентом которых является картофель, например, чипсы.

Что касается причин дефицита – аграрии винят обратную ситуацию 2023 года: тогда на рынке был переизбыток картофеля, фермеры ушли в убыток и сократили посевные площади под подешевевшим овощем.