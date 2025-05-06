Провинция Альберта может провести референдум о выходе из состава Канады

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит объявила, что в следующем году регион может провести референдум о выходе из состава Канады и объявлении суверенитета. По словам Смит, проведение голосования возможно, если соответствующая петиция наберет много голосов.

Премьер-министр указала на растущее недовольство жителей Альберты нынешним национальным правительством, которое охарактеризовала как "враждебное" интересам провинции.

Сепаратистское движение в Альберте набрало значительный вес во время недавних национальных выборов. Также недавно правительство провинции одобрило изменения в закон, позволяющие проще инициировать референдум о суверенитете. Если их одобрит и парламент, порог подписей под петицией-инициативой референдума снизят с ткущих 20% избирателей до 10%. Кроме того, инициаторам будет предоставлено 120 дней вместо 90 для сбора требуемых 177 тыс. подписей.

Одна из причин для недовольства жителей Альберты – распределение доходов от извлечения природных ресурсов региона. "У нас самые обильные и доступные природные ресурсы среди всех стран на Земле, и тем не менее мы запираем их на суше, продаем то, что производим, одному покупателю к югу от нас, позволяя загрязняющим окружающую среду диктатурам есть наш обед", - заявила Смит.

Альберта – одна из десяти провинций Канады. Она четвертая по размеру (примерно на 5% меньше, чем Техас, или на 20% больше, чем Франция), население – около 3,8 млн. Провинция имеет границу с США, но не имеет выхода к морю.