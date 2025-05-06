В Каменске-Уральском работник забрал у пенсионерки квартиру в счет сделанного ремонта

В Каменске-Уральском строитель попытался забрать у пенсионерки квартиру в счет платы за проделанный ремонт. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В июне 2023 года 67-летняя местная жительница увидела в газете объявление от строительной бригады об оказании услуг по ремонту дома. После выполнения всех работ, пенсионерке выставили счет в размере 780 тыс. рублей. Такой суммы у пожилой женщины не было, а потому обвиняемый 2002 г.р. под угрозой насилия потребовал от клиентки заключить договор купли-продажи ее квартиры, на что та была вынуждена согласиться.

Этого парню показалось мало и он, также угрожая применением насилия, вынудил пенсионерку в его присутствии оформить кредит на 130 тыс. рублей и отдать деньги.

Было возбуждено уголовное дело по чч. 2, 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательстве, с угрозой применения насилия и уничтожения имущества".

Красногорский районный суд города признал строителя виновным и отправил его в исправительную колонию строгого режима на 8 лет. Кроме того, прокуратура Каменска-Уральского направила иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, с чем суд также согласился. Имущественные права пенсионерки на квартиру были восстановлены.