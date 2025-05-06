ХК "Автомобилист" продлил контракт со своим лучшим защитником

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником Кириллом Воробьевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, новое соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года. Воробьев выступает в "Автомобилисте" с 2023 года и провел 138 матчей. При этом уже второй год подряд он становится лучшим игроком клуба по количеству заблокированных бросков соперника.

В сезоне-2023/24 на счету Кирилла было 212 блокшотов, а в минувшем чемпионате КХЛ – 173. Также в прошлом сезоне Воробьев стал лучшим среди защитников по количеству проведенных матчей, приняв участие в 73 играх.

Напомним, что в апреле "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком.