На Северный Кавказ надвигается шторм

В МЧС предупредили о шторме, надвигающемся на Северный Кавказ. Сейчас в регионе много туристов, которые отправились проводить здесь майские праздники.

"Ожидающиеся ливни с грозами и градом, а также штормовые порывы ветра скоростью до 25 м/c могут нарушить сегодня жизнеобеспечение четырех регионов СКФО", - говорится в сообщении.

Предупреждение касается Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Северной Осетии.

Спасательные службы предупреждают о возможных проблемах с транспортным сообщением, связью и системами жизнеобеспечения.

В горах возможен сход селей, в горных реках – критический подъем уровня воды.