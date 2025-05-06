Из-за атак ВСУ в Курской области за день погибли три человека, семеро пострадали

Три человека погибли и семь ранены после атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, это данные за вчерашний день и сегодняшнюю ночь.

В частности, 5 мая вечером украинские дроны атаковали мирных жителей в селе Тяжино Глушковского района. 60-летняя женщина получила осколочные ранения ноги. У 59-летнего мужчины осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны, термический ожог, он в тяжелом состоянии.

Кроме того, поздно вечером ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Рыльске. Ранены двое несовершеннолетних: 14-летняя девочка и 17-летний подросток.

Накануне сообщалось, что в Курскую область с территории Украины пытались прорваться отряды ВСУ численностью около 250 человек в сопровождении тяжелой военной техники. 5 мая глава поселка Глушково в Курской области Василий Худяков заявил о необходимости эвакуации жителей, а потом удалил собственный пост во "ВКонтакте", заявив, что зря "сеял панику".