Белоруссия требует учитывать интересы Минска при урегулировании кризиса на Украине

Первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич считает, что во время урегулирования украинского кризиса следует учитывать интересы Минска.

По его словам, при наличии политической воли всех заинтересованных мир может быть восстановлен в обозримой перспективе. Он подчеркнул, что Минск готов и далее содействовать урегулированию на Украине и заинтересован в том, чтобы непосредственно участвовать в переговорах, пишет ТАСС.

В 2024 г. первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев счёл, что за семь лет действия Минских соглашений из всех пунктов частично был реализован только обмен пленными: Киев планомерно срывал выполнение договоренностей, в том числе принимая новые законы, которые откровенно противоречили Минску-2.

"При желании всех заинтересованных сторон Минские соглашения можно было реализовать. Если бы достигнутые договоренности были выполнены в 2015 г., гражданская война на территории Украины закончилась бы в том же году", - сказал Нургалиев.