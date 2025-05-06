06 Мая 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Сотрудники "Атомстройкомплекса" присоединились к акции "Бессмертный полк"

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы компания "Атомстройкомплекс" присоединилась к общероссийской акции "Бессмертный полк".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в эфире корпоративного телевидения "Атом ТВ" сотрудники компании рассказывают о своих родственниках – фронтовиках и тружениках тыла, принявших участие в Великой Отечественной войне. Также они размещают семейные истории и фотографии героев на корпоративном портале компании.

"Участие в благотворительных акциях всегда находит широкий отклик в коллективе, поэтому наш Бессмертный полк с каждым годом растет. Мы бережно храним воспоминания наших сотрудников об их отцах, дедах и прадедах, отважно защищавших Отечество, потому что базовая ценность корпоративной культуры "Атома" – чтить прошлое и уважать вклад предыдущих поколений в наше сегодняшнее благополучие. В сфере строительства особенно важно знать свою историю, потому что строить и развивать города начинает одно, а продолжает каждое последующее поколение. Сохранять связь между ними – значит, обеспечивать горожанам достойное будущее", - говорит директор департамента управления персоналом "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

Акция "Бессмертный полк"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

На протяжении многих лет "Атом" вносит вклад в празднование знаменательной даты и помогает людям сохранять историческую память о событиях того времени, активно поддерживая городские инициативы, посвященные 9 мая. К 55-й годовщине Победы крупнейший уральский застройщик отремонтировал актовый зал Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн, в год 70-го юбилея Победы строители "Атомстройкомплекса" приняли участие в возведении мемориала "Военным медикам посвящается…" на его территории.

А к 75-летию Победы "Атом" подарил свердловчанам реконструированный исторический особняк в центре Екатеринбурга и современный пристрой к нему, где разместился уникальный культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал". Появление этого объекта в городе – дань уважения тем людям, кто в годы Великой Отечественной войны смог сохранить экспонаты государственного музея.

Волонтерская команда сотрудников компании традиционно возлагает цветы к монументу "Седой Урал" на площади Обороны и поздравляет с важной датой ветеранов, проживающих в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга: проводит для них праздничные чаепития, окружает вниманием и заботой, дарит памятные подарки.

Посмотреть шествие "атомного" Бессмертного полка можно по этой ссылке.

Теги: Бессмертный полк, акция, Атомстройкомплекс


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