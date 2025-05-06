06 Мая 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев вручил заслуженным оренбуржцам государственные награды

Накануне состоялась торжественная церемония награждения жителей Оренбургской области.

Врио губернатора региона Евгений Солнцев вручил 49 наград, в их числе – орден «За заслуги в культуре и искусстве», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу» и медаль «За храбрость» I степени, медаль «За труды в культуре и искусстве».

(2025)|Фото: t.me/pool_56

"Мы все работаем на благо Оренбуржья, на благо нашей страны. Достойно, честно, эффективно. Когда результаты нашего труда получают высокую оценку, это еще раз подтверждает: каждый важен на своем месте, в своей профессии. В Оренбуржье крепкие трудовые традиции – я уже убедился в этом, побывав на региональных предприятиях, в учреждениях образования, здравоохранения. Очень рад, что сегодня награды получат и отдельные специалисты, и коллективы, которые вносят весомый вклад в развитие региона", – обратился к участникам торжественной церемонии Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Также медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные семьи. Выдающимся оренбуржцам присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», вручен золотой знак «За заслуги перед Оренбургской областью», а также почетные грамоты и благодарности Президента РФ.

В ходе церемонии награждения глава региона поблагодарил бойцов СВО за доблесть и отвагу в защите Родины.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Одной из награжденных знаком отличия «За содействие специальной военной операции» стала Феликса Клюкина. 91-летняя оренбурженка перевела бойцам специальной военной операции 3 млн рублей, исполнив волю покойного супруга.

Заслуженные награды врио губернатора вручил также жителям и организациям региона, принявшим активное участие в ликвидации последствий паводка в регионе.

Теги: евгений солнцев, нгосударственные награды, оренбуржцы, медали, бюойцы сво


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