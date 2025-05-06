На территории Ватикана на время конклава отключат мобильную связь

Ватикан объявил, что отключит мобильную связь на своей территории на время конклава. Отключение не коснется площади Святого Петра, где соберутся верующие и туристы. Ожидается, что связь отключат в 15 часов по местному времени 7 мая.

"Сигнал будет восстановлен после объявления выборов верховного понтифика", — говорится в заявлении главы администрации города-государства.

Также у всех кардиналов, которые будут участвовать в выборах, заберут мобильные телефоны и другие устройства, с помощью которых можно установить связь с внешним миром.

В среду, 7мая, 133 кардинала со всего мира соберутся в Сикстинской капелле Ватикана, чтобы начать выборы нового главы Римско-католической церкви.