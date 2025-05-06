Более 300 тысяч Георгиевских ленточек вручат вологжанам к 80-летию Победы

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о местах выдачи Георгиевских лент – символа памяти и гордости.

«Георгиевская лента – это знак уважения к предкам, которые одержали Великую Победу, а также нашим современникам, которые прямо сейчас остаивают интересы нашей страны в зоне Специальной военной операции. Мы направили свыше 300 тысяч Георгиевских лент в муниципальные образования Вологодчины, их можно получить вплоть до 9 мая из рук волонтеров на более 200 площадках по всему региону – на территориях общественных пространств, в образовательных, культурных и социальных учреждениях», – сказал Георгий Филимонов.

В самой Вологде волонтеры Победы вручают Георгиевские ленты на Каменном мосту, Кремлевской площади, площади Федулова, площади Революции и площади Чайковского, в Кировском сквере, Рождественском парке, Парке культуры и отдыха ветеранов.

Также в областном центре символы Победы можно получить у ТЦ «ЦУМ» и ТРЦ «Мармелад», в Креативном пространстве «Салют, молодежь!» и Скейт-парке «Яма». К акции также присоединились столичные школы № 12 и № 13 имени А.А. Завитухина, Вологодский техникум железнодорожного транспорта.

В Череповце Георгиевские ленты раздают в Сквере «Солнечный», Парке Победы и Парке культуры и спорта «Серпантин», на площади Молодежи, площади у Ледового дворца и площади у Дворца химиков.

С местами выдачи Георгиевских лент в муниципальных районах и округах Вологодской области можно ознакомиться по ссылке..