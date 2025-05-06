Москвичей предупредили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

Москвичей предупредили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, пишет ТАСС.

"Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводится ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Москве утром 5 мая прошла репетиция воздушной части парада Победы. На фоне этого пользователи мобильной связи в Москве массово пожаловались на сбои в работе операторов. Сами сотовые компании сообщили, что связь в столице может работать неустойчиво "по независящим от них причинам". Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) пояснила, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы.