Назначен новый глава Верхней Пышмы

В уральском городе Верхняя Пышма назначили нового главу. Пост занял Иван Зернов.

Соответствующее решение сегодня приняли депутаты городской думы. Нового мэра уже поздравил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

"Иван Сергеевич, желаю Вам дружной команды, поддержки жителей города и удачи!", - написал Свалов в своем Telegram-канале.

Как сообщало Накануне.RU, в марте депутаты Верхней Пышмы приняли отставку главы городского округа Ивана Соломина. Исполняющей обязанности мэра была назначена Марина Ряжкина. Сообщалось, что Соломин продолжит работу на благо города, но уже в другом статусе.