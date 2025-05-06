В Москве найдено тело четвёртой жертвы взрыва в доме на Тюленева

В Москве выросло количество жертв взрыва в жилом доме на улице генерала Тюленева.

"На месте разбора завалов в квартире, ставшей эпицентром происшествия, обнаружили тело погибшей женщины. Общее число жертв составляет четыре человека", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

4 мая взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек оказались заблокированы на верхних этажах дома. Пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей.