В Пыть-Яхе женщину приговорили к заключению за ложное обвинение в групповом изнасиловании

В Пыть-Яхе ранее судимая местная жительница обвинила двух мужчин в групповом изнасиловании. Однако доказательств обвинению не нашли - в результате свободы лишилась сама заявительница, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Сообщается, что подсудимую предупредили об ответственности за заведомо ложный донос. Однако женщина написала два заявления о привлечении к уголовной ответственности за ее изнасилование и применение насилия. От дачи показаний она отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Подробных обстоятельств преступления не сообщила.

Версию женщины проверили, были допрошены лица, о которых женщина сказала, приняты все меры к сохранению и своевременному изъятию следов вероятной преступной деятельности как у самой подсудимой, так и у лиц, на которых ею было подано заявление о преступлении.

По результатам проведенной проверки достоверно установлено, что указанными лицами в отношении подсудимой какого-либо преступления против половой свободы не совершалось, в связи с чем, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Таким образом действия подсудимой суд квалифицировал по ч. 2 ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Суд учел характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, судимой, в том числе и в период условного осуждения и назначил ей в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров наказание в виде лишения свободы на срок год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.