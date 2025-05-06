06 Мая 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Россети Урал

Энергетики "Россети Урал" представили выставку "Урал: горячее сердце Победы!"

Выставка "Урал: горячее сердце Победы!" пройдет в  культурно-выставочном комплексе "Синара Центр" с 5 по 9 мая 2025 года. Это экспозиция Музея энергетики Урала и компании Россети Урал, посвященная трудовому подвигу энергетиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

""Горячее сердце" энергетики в годы войны ни на секунду не переставало биться, обеспечивая электроэнергией эвакуированные на Урал промышленные предприятия, запуская заводы по производству танков, боеприпасов, а также поддерживая жизнь городов. В здании бывшего госпиталя гости и жители Екатеринбурга смогут узнать о нелегких испытания, выпавших на долю специалистов энергетической отрасли, познакомиться с уникальными материалами, которые ранее не были открыты широкой публике", - рассказали в пресс-службе энергокомпании.

"Энергетика стала настоящим сердцем промышленности – несмотря на тяжелейшие условия, специалисты продолжали работать, обеспечивая необходимым фронт и тыл. На выставке представлена история отрасли и судьбы наших коллег-предшественников, чьими усилиями поддерживалась жизнь Урала и всей страны", – отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Выставка в "Синара Центр" будет работать с 5 по 9 мая 2025 года с 10.00 до 21.00. Вход бесплатный. После этого тематическая выставка переместится в Музей энергетики Урала, где будет экспонироваться до конца мая.

(2025)|Фото: Россети Урал

Отметим, что специально к празднованию 80-летнего юбилея Победы специалисты компании "Россети Урал" реализовали целый ряд мероприятий, посвященных трудовому подвигу энергетиков в годы Великой Отечественной Войны. Так, в ключевых городах присутствия компании – Екатеринбурге, Челябинске и Перми – появились тематические победные муралы на трансформаторных подстанциях, фотовыставки и арт-объекты, посвященные героизму военных энергетиков.

Теги: Россети Урал, выставка


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