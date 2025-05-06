Бывший и.о. ректора РГППУ Дубицкий предстанет перед судом по делу о растрате

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого по делу о растрате. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба областной прокуратуры, Дубицкого обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере".

По версии следствия, и.о. ректора проживал в квартире, которую в течение 11 месяцев после трудоустройства ему был обязан оплачивать университет. С марта 2021-го по июнь 2024 года, желая продолжить бесплатно жить в съемном жилье, Дубицкий указал финансовому директору вуза направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на найм квартиры в 2022 и 2023 годах.

Поправки в план включили, в связи с чем с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года он совершил растрату внебюджетных денежных средств университета на общую сумму свыше 900 тыс. рублей путем переводов в счет аренды квартиры, в которой он проживал вместе со своей семьей.

Материалы уголовного дела уже направлены в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.