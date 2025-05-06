МИД Узбекистана отчитал российского посла за выдворение мигрантов

Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики, заявив ему об "участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в России". Это будто бы нарушает права и свободы узбеков в России.

В апреле МИД Киргизии тоже вручил ноту послу России Сергею Вакунову. В Бишкеке были недовольны рейдом по выявлению нелегалов в Москве в банном комплексе "Бодрость". В полицию доставили около 60 иностранцев, а в отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

Член СПЧ Кирилл Кабанов пишет, что узбекский МИД продолжил тенденцию вызова российских послов на ковер, заданную их киргизскими коллегами, публично выразив свое недовольство по поводу наведения порядка в миграционной сфере в России.

"Им хватило наглости учить нас, как нам решать наши внутренние политические вопросы в миграционной сфере. И это те же самые узбеки, которые без всяких проблем, как послушные зайки, сами оплатили американцам все расходы по выдворению своих граждан-мигрантов. А нас они решили пос... открыто критиковать, не боясь каких-либо последствий", - написал Кабанов.

Обозреватель Михаил Онуфриенко обратил внимание на то, что недавно глава узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов заявил, что видит "экспансию узбекской культуры" в России.

"Огромные территории, которые не заселены, пустуют и нуждаются в рабочих руках. В этом плане перспектив очень много", - сказал он.

Как комментирует Онуфриенко, МИД Узбекистана строго предупредил посла России "о недопустимости ставить под сомнение необходимость экспансии узбеков на территорию России". А Кабанов возмущен тем, что МИД России не планирует вводить ограничения для переезда семей мигрантов из Средней Азии и Закавказья. И считает, что власти ведут политику замещения коренного населения мигрантами.