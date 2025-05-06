Власти США перестанут финансировать Гарвард

Администрация США перестанет финансировать Гарвард – в будущем вуз не получит от правительства новых грантов.

По мнению министра образования США Линды Макмэхон, университет "насмехается над системой высшего образования" США, приглашая на обучение иностранных студентов, совершающих насильственные действия на территории его кампуса. Об этом она написала в письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу. Оно опубликовано на странице Макмэхон в соцсети X, пишет РИА Новости.

Гарвард основан 28 октября 1636 г. Вопреки распространенному мнению, Джон Гарвард не был основателем вуза, но он был первым крупным благотворителем и пожертвовал учреждению половину своего имущества и библиотеку из нескольких сотен книг.