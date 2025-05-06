В Челябинске сезон экстремальных видов спорта откроется Кубком RCC Extreme

В это воскресенье, 11 мая, на площадке у ледовой арены "Трактор" в Челябинске пройдет Кубок города RCC Extreme, который даст старт новому сезону экстремальных видов спорта 2025 года. Событие, организованное Русской медной компанией, станет настоящим праздником для всех любителей экстрима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, с самого утра участники будут бороться за титул лучших в нескольких дисциплинах: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит. Участие в соревнованиях абсолютно бесплатное, главное условие для всех райдеров – наличие защитной экипировки.

На мероприятии зрителей ждет масса ярких активностей. Впервые на площадке RCC Extreme пройдет турнир по баскетболу. Начнется все с мастер-класса от команды "Челбаскет", которая поделится секретами успешной игры и поможет начинающим освоить ключевые техники. А сразу после мастер-класса стартуют турнирные батлы по баскетболу 3 на 3.

Регистрация начнется в 10 часов утра, последние квалификационные заезды пройдут во второй половине дня. Участники распределены по возрастным группам таким образом, чтобы выступающие могли не ждать результатов до конца финальных выступлений.

"В этом году для зрителей мы приготовили несколько интересных активностей. В граффити-сессиях местные художники и участники смогут создать уникальные произведения искусства, которые станут сувенирами мероприятия. На станции кастомайзинга зрители и спортсмены смогут стилизовать свои футболки и банданы, используя элементы уличного искусства и эксклюзивные дизайны RCC Extreme. И конечно, кульминацией станут танцевальные батлы – брейк-данс и хип-хоп 1 на 1. Мы решили объединить так много активностей на открытии сезона, потому что наша цель создать настоящий праздник спорта. Мы уверены, что экстрим-спорт – это не только про трюки, но и про стиль жизни, который отражает дух молодежной культуры. Через все наши активности мы даем возможность каждому зрителю и участнику почувствовать себя частью этого динамичного мира. Мы хотим поддерживать и развивать молодежный спорт, вдохновлять ребят на достижение новых вершин не только в спорте, но и в искусстве", - отметила менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.