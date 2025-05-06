В Челябинске сезон экстремальных видов спорта откроется Кубком RCC Extreme

06 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Челябинская область
Фото: Павел Табарчук

В Челябинске сезон экстремальных видов спорта откроется Кубком RCC Extreme

В это воскресенье, 11 мая, на площадке у ледовой арены "Трактор" в Челябинске пройдет Кубок города RCC Extreme, который даст старт новому сезону экстремальных видов спорта 2025 года. Событие, организованное Русской медной компанией, станет настоящим праздником для всех любителей экстрима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, с самого утра участники будут бороться за титул лучших в нескольких дисциплинах: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит. Участие в соревнованиях абсолютно бесплатное, главное условие для всех райдеров – наличие защитной экипировки.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Павел Табарчук

На мероприятии зрителей ждет масса ярких активностей. Впервые на площадке RCC Extreme пройдет турнир по баскетболу. Начнется все с мастер-класса от команды "Челбаскет", которая поделится секретами успешной игры и поможет начинающим освоить ключевые техники. А сразу после мастер-класса стартуют турнирные батлы по баскетболу 3 на 3.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Павел Табарчук

Регистрация начнется в 10 часов утра, последние квалификационные заезды пройдут во второй половине дня. Участники распределены по возрастным группам таким образом, чтобы выступающие могли не ждать результатов до конца финальных выступлений.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Павел Табарчук

"В этом году для зрителей мы приготовили несколько интересных активностей. В граффити-сессиях местные художники и участники смогут создать уникальные произведения искусства, которые станут сувенирами мероприятия. На станции кастомайзинга зрители и спортсмены смогут стилизовать свои футболки и банданы, используя элементы уличного искусства и эксклюзивные дизайны RCC Extreme. И конечно, кульминацией станут танцевальные батлы – брейк-данс и хип-хоп 1 на 1. Мы решили объединить так много активностей на открытии сезона, потому что наша цель создать настоящий праздник спорта. Мы уверены, что экстрим-спорт – это не только про трюки, но и про стиль жизни, который отражает дух молодежной культуры. Через все наши активности мы даем возможность каждому зрителю и участнику почувствовать себя частью этого динамичного мира. Мы хотим поддерживать и развивать молодежный спорт, вдохновлять ребят на достижение новых вершин не только в спорте, но и в искусстве", - отметила менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Павел Табарчук

В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Павел Табарчук

Теги: RCC Extreme, Кубок, спорт, баскетбол, экстрим, Челябинск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети