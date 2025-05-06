Нужно закреплять выпускников медвузов в госсекторе здравоохранения - депутат ГД

Нужно находить механизмы закрепления специалистов в государственном секторе здравоохранения. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя обнародованный законопроект об обязательной отработке до трех лет выпускников медвузов и медколледжей, которым в случае отказа придется заплатить трехкратную сумму, затраченную на их подготовку, - до 3,6 млн рублей.

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Он говорит, что пока законопроект не внесен в Госдуму, еще идет его согласование, у него есть сторонники и противники. Но, судя по словам депутата, власти твердо намерены его принять в том или ином виде, чтобы остановить интенсивный отток кадров в частную медицину. Вопрос лишь в правках документа.

При этом Леонов отмечает, что нужно не только закреплять выпускников, но и создавать условия работы врачей в госбольницах. Впрочем, пока что никаких механизмов в этом плане предложено не было. Мотивация одна - или отработка, или штраф. Сейчас идет обсуждение, и нельзя исключать самых разных правок, в том числе для выпускников-платников, добавил он.

По данным Минздрава, в России не хватает около 24 тысячи врачей и еще 64 тысячи работников среднего медицинского персонала. В то же время 35-40% выпускников медвузов и медколледжей, получивших образование за счет бюджета, не хотят работать в государственных учреждениях здравоохранения.