В Подмосковье после пожара на ферме погибший скот попытались просто закопать

Жители деревни Федорцово в Московской области в соцсетях опубликовали обращение к главе Следственного комитета России с жалобой на захоронение домашнего скота. В итоге СКР сейчас возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность).

В СКР сообщили, что жители деревни из Сергиево-Посадского района жалуются на ферму, которую трудовые мигранты устроили на территории одного из местных СНТ. В какой-то момент на ферме произошел пожар, после чего погибших животных захоронили "с нарушением санитарных норм".

"Заявителями отмечается бездействие ответственных должностных лиц в вопросе контроля за соблюдением миграционного законодательства", - сообщили в Следственном комитете.

Местные жители выяснили, что хозяйство с коровами на учете в ветеринарной службе не стояло, земельный участок находится в частной собственности у иностранца, который находится в России на основании трудового патента.