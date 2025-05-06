Владелец канала "Новый век" получил срок по делу о вымогательстве у гендиректора ПАО "Россети"

В Москве вынесен приговор владельцу газеты "Век" и telegram-канала "Новый век" Александру Гусову. Решение принял Пресненский райсуд.

За вымогательство почти 28 млн руб. у гендиректора ПАО "Россети" Гусов получил пять лет колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда, пишет "Ъ".

Telegram-канал "Новый век" имеет более 100 тыс. подписчиков, освещает политические и экономические события, снабжая их комментариями.

Это уже далеко не первое за последнее время задержание админа telegram-канала, связанное с вымогательством. Ранее в Москве расследовали сразу несколько громких уголовных дел такого рода. В центре внимания – дело бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и светского репортера Ариана Романовского, а также дело журналистки Александры Баязитовой. По ряду таких дел о вымогательстве потерпевшими и заявителями выступают топ-менеджеры Ростеха.