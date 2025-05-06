СКР проверяет информацию о выдаче жилья богатой семье мигрантов в Костроме

Следственный комитет начал проверку после появления информации о предоставлении жилья стоимостью 2,7 миллиона рублей богатой семье мигрантов с четырьмя детьми в Костроме. Об этом сообщается в телеграм-канале Информационного центра СК России.

Отмечается, что мигранты из Таджикистана предоставили документы о статусе малоимущих, несмотря на наличие в собственности жилого помещения и дорого автомобиля.

"Местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, однако в администрации приняли решение в пользу семьи с миграционной историей", - отметили в ведомстве.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства. Он отметил рост случаев незаконного получения подобных льгот "новыми гражданами Российской Федерации". По его словам, "практика распространилась по всей стране", причем происходит это "в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия".