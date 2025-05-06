Жильцам уральской пятиэтажки, где произошел хлопок, разрешили вернуться в квартиры

В уральском поселке Буланаш, где сегодня ночью произошел хлопок в пятиэтажном доме, прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, визуальный осмотр здания показал, что потолочные и несущие перекрытия и стены не пострадали.

Для жителей первого и второго подъездов развернуты пункты временного размещения. Жильцам третьего и четвертого подъездов уже разрешили вернуться в свои квартиры.

"Будет проведена экспертиза на предмет обнаружения дефектов конструкций и возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома", - отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что предварительной причиной инцидента стала разгерметизация электрического водонагревателя.