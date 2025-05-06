Половина денег от сделки с США уйдет в офшорный фонд - депутат Рады

Зеленский внес особое условие в сделку по редкоземельным металлам с США, заявил депутат Рады Александр Дубинский. Этот "благодетель" включил в договор пункт, согласно которому 50% дохода государства от продажи принадлежащих ему ресурсов пойдут не в бюджет Украины, а в фонд, зарегистрированный в офшоре штата Делавэр. К слову, Джо Байден долгие годы был сенатором именно от этого штата.

Дубинский иронизирует: Зеленский сохраняет каждый второй доллар "от безумных трат на пенсионеров, медицину и образование". И теперь Украина вынуждена будет покупать свои же полезные ископаемые у США. Это очень "навредит" России. Зеленский действует по принципу "все продай, убей и сдохни".

Вашингтон и Киев подписали сделку по недрам 30 апреля. Соглашение должны ратифицировать в Раде. Голосование намечено на 8 мая. Депутаты говорят, что главные пункты соглашения засекречены - они не знают, за что будут голосовать. На ратификацию выносится лишь подписанное и обнародованное рамочное соглашение о создании фонда, в котором крайне мало конкретики. А вот в нем идут ссылки на Договор об ограниченном партнерстве и Устав фонда. Но их никто не видел. При этом западные СМИ пишут, что подписаны все три документа, что было жестким требованием США.

Зеленский уже призвал США отменить визы тем депутатам Рады, которые посмеют проголосовать против.

"Правительство Зеленского так и не предоставило депутатам и обществу все подписанные в США соглашения, которых, как оказалось, три, а не одно. Но власть очень спешит с ратификацией тайных документов. При этом хотят ратифицировать в ВР только один рамочный документ, остальные называют имплементационными, хоть именно в этих двух тайных соглашениях спрятаны все технические детали бессрочных украинских обязательств", - заявила депутат Рады Ирина Геращенко.