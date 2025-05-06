Победитель первого тура выборов в Румынии призвал к мира на Украине

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион заявил, что стремится к миру на Украине. По его словам, необходимо достичь прекращения огня, как того хочет администрация президента США Дональда Трампа, которую он полностью поддерживает в их усилиях. Это единственно верная позиция.

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Также Симион выступил против дальнейшей помощи Украине, что только продлевает конфликт. Это невыгодно ни Германии, ни Франции, ни Румынии, ни Польше.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что румыны выбирают суверенитет и национальные интересы, а не цели, навязываемые Брюсселем. Это показывает, что соперник Симиона во втором туре мэр Бухареста Никушор Дан набрал в два раза меньше голосов (21%), потому что настроен "в пользу поддержки ***** до последнего украинца". Румыны этого не хотят.

Накануне премьер-министр Марчел Чолаку уже заявил о своей отставке, так как кандидат от правящей коалиции финишировал лишь третьим и, соответственно, коалиция потеряла легитимность. В нее входят Социал-демократическая партия, Национальная либеральная партия и альянс Партии венгерского меньшинства.

Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая.