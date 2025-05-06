Более 110 волонтеров укрепляют дамбы в Ишимском и Казанском районах

Более 110 волонтеров укрепляют дамбы в Ишимском и Казанском районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

В Тюменской области продолжаются мероприятия по защите населенных пунктов от паводка. В муниципалитетах, где вода дошла до критической отметки, трудятся добровольцы, которые приехали из областного центра.

"Волонтеры трудятся в Ишимском и Казанском районах ежедневно, наполняют мешки песком, помогают специальным службам укреплять дамбы, осматривать гидротехнические сооружения. Всего привлечено более 110 волонтеров. Есть пул корпоративных добровольческих отрядов, студенческие отряды и другие команды, которые готовы оперативно помогать", - заявила координатор Штаба #МЫВМЕСТЕ в Тюменской области Юлия Курзенева

Если в Казанском районе наблюдается снижение уровня воды, то в Ишиме пик еще ожидается.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что продолжается поддержка жителей Казанского и Абатского районов, пострадавших от паводка. На помощь в размере 15 675 рублей могут рассчитывать жители населенных пунктов, в которых установлен режим ЧС регионального уровня , если их ситуация соответствует любому из трех условий: нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

К 5 мая поступило уже 1071 заявление о предоставлении выплаты. Почти половина из них рассмотрена, принято положительное решение. Остальные заявки находятся в работе.Продолжаем поддерживать земляков в Казанском и Абатском районах, пострадавших от паводка.