Свердловские бойцы СВО примут участие в Параде Победы в Москве

Участники СВО из Свердловской области примут участие в Параде Победы в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, в параде на Красной площади пройдет колонна Центрального военного округа. В ней промаршируют бойцы из Ирбита, Серова и Байкалово.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, президенты Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве. Также на 80-летие Победы в столицу приедут президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Кроме этого, на Параде Победы в качестве гостя может появиться высокопоставленный представитель США. Приглашен министр обороны Мексики. А вот участие военных Народной Армии КНДР пока под вопросом.