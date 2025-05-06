Завод "Балтика" собрался делать снеки

Завод "Балтика" (второй по объёмам производитель пива в России) собрался делать снеки.

Эксперты связывают интерес "Балтики" к снекам с их стабильным спросом и возможностью продвижения пивных брендов, пишет "Ъ".

В феврале 2024 г. "Балтика" подала заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для пива и крепкого алкоголя (например, алкогольные коктейли). С декабря 2023 г. по февраль 2024 г. по тем же 32-му и 33-му классам МКТУ "Балтика" подала заявки на регистрацию и других новых брендов (и текстовый товарный знак, и логотип), в частности, Flash Up, T.G.R. Energy Force.