Производителей пиротехники осудят за подрыв склада в Сергиевом Посаде

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о взрыве на пиротехническом предприятии в Сергиевом Посаде в 2023 году.

На скамье подсудимых - Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов. Они занимали руководящие должности в ОАО "Пиро-Росс", специализирующемся на производстве салютов и пиротехнических изделий. Фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, обвиняемые игнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения. В результате 9 августа 2023 года в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. Сообщалось, что взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.

В результате взрыва девять человек погибли, еще троим причинен тяжкий вред здоровью, более ста получили ранения. Были повреждены болеет тысячи квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 11 административных зданий и социальных объектов, 278 транспортных средств.