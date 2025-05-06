Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом на Каширском шоссе в Москве

Средства ПВО в ночь на 6 мая ликвидировали 19 беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на Каширском шоссе, уточнил он. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают экстренные службы.

Судя по кадрам в соцсетях и телеграм-каналах, обломки беспилотника попали в жилой дом. Из-за ударной волны разбиты стекла на верхних этажах и в цветочном магазине.

Напомним, накануне украинские БПЛА также пытались атаковать Москву. Они были сбиты на подлете в Подольском городском округе.

Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. 31 дрон был уничтожен над Брянской областью, 22 - над Воронежской, 19 - над московским регионом, 10 - над Пензенской областью, 9 - над Калужской, 6 - над Белгородской. Еще по 2 БПЛА сбили над Липецкой и Самарской областями, по одному - над Владимирской, Курской и Ростовской областями.