06 Мая 2025
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Политика Южный ФО В России Волгоградская область
Фото: Накануне.RU

Филимонов обвинил владельцев сетей алкомаркетов в алкогольном терроризме

Говорить, что Россия не пьет — противоречить здравому смыслу и статистике Министерства здравоохранения РФ, данным МВД, Росстата и Минэкономразвития.

Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, глубокое заблуждение думать, что Россия не пьет, и более того, допускать такие формулировки публично. Так глава региона ответил на комментарии совладельца "Красного & Белого" Сергея Студенникова о трезвости россиян, которые он высказал в контексте введенных в Вологодской области ограничений на продажу алкоголя: "Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня — и как раз благодаря работе в первую очередь легального ретейла и производителя".

"На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — ничто иное, как, содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений", - сказал Филимонов.

Всего в регионе было 610 обычных алкомаркетов из которых по итогам первого месяца закрылось 230. Губернатор указал на инициативу региона в части поддержки бизнеса: "Закрывая алкомаркет, мы предлагаем бизнесу льготный субсидируемый регионом кредит до 5 млн руб. для перепрофилирования: чтобы тот же самый владелец или арендатор переориентировал магазин в общепит — кафе, ресторан, бар, паб, который также может продавать алкоголь. У нас очень корыстная для региона цель — развивать туризм, увеличивать чек и оставлять деньги в экономике области", - сказал он.

На вопрос — будет ли Вологодская область и дальше ужесточать законодательство в сфере продажи алкоголя — Филимонов отметил, что решение "гаечку подзакрутить еще, либо приотпустить" будет приниматься по итогам полугода-года, в зависимости от результатов, сообщает РБК.

Теги: алкоголь, Волгоградская область


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