Цену отсечения для пополнения ФНБ могут снизить до $50 за баррель

Цену отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния России могут снизить до $50 за баррель Urals.

Это потребовалось, так как мировые котировки энергоресурсов снизились на четверть на фоне торговых войн с начала 2025 года. 5 мая нефть марки Brent обновила очередной минимум, упав до $59 за баррель. Российский Urals торговался ниже $54 за баррель.

По словам экспертов, если бюджетное правило не поменять, то есть риск слишком быстрого исчерпания ФНБ и переукрепления рубля. По информации Минфина, на 1 апреля ликвидные активы ФНБ составляли 3,3 трлн руб. При этом на 2025 год дефицит федерального бюджета будет на уровне 3,8 трлн руб., считают в ведомстве, сообщают "Известия".

Минфин России выступает за изменение бюджетного правила в условиях возросших внешних рисков, в первую очередь – последствий торговой войны, начатой Трампом. Текущая "отсечка" по цене нефти в $60 за баррель, предусмотренная бюджетным правилом, "не отвечает вызовам времени", полагает глава ведомства Антон Силуанов.