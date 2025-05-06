Минэк назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ

В России в 2025 году и ближайшую трехлетку основными внешними рисками для экономики станут расширение торговых войн, ужесточение санкций и замедление мирового ВВП.

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ от Минэк. К внутренним опасностям министерство отнесло дисбаланс спроса и предложения, несвоевременный переход к снижению ставки. Один из основных рисков для экономики остается в промедлении со снижением ключевой ставки Банка России. Уже полгода ставка держится на рекордно высоком уровне в 21%.

Если процентные ставки станут ниже, то вырастет спрос на займы, тогда как доходы домохозяйств растут не так быстро. В итоге россияне могут столкнуться с проблемами с обслуживанием долга, заявил независимый эксперт Андрей Бархота, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что рост ВВП России в I квартале превысил 2%.