Рост ВВП России в I квартале превысил 2%

В России темпы роста валового внутреннего продукта в I квартале текущего года с учетом исключения календарного фактора превысили 2% в годовом выражении.

Об этом заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. Из-за того что в I экономика функционировала на один день меньше (90 против 91 дня в I квартале 2024 г.), скорректированные данные дают более точную картину, сообщает ТАСС.

Ранее Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз роста ВВП России в 2025 году. Он был улучшен до 1,5%, или на 0,1 процентного пункта по сравнению с январскими данными.