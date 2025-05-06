Трамп оценил анонсированное Москвой трехдневное перемирие

Перемирие, которое Москва анонсировала в мае, это многое, если учитывать, с чего пришлось начать урегулирование конфликта вокруг Украины.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, президент России Владимир Путин «объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали».

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период остановятся все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной армия России даст адекватный и эффективный ответ.