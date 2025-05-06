Свердловская ТЭЦ – энергия Победы

На территории Свердловской ТЭЦ, станции Группы «Т Плюс», есть небольшой мемориал: «Вечная слава воинам, павшим за свободу и независимость советской Родины», - высечено на мраморной плите. В далекие военные годы ТЭЦ числилась за Уралмашзаводом, а позже выделилась в самостоятельное предприятие, которое сейчас работает в составе «Т Плюс». Энергетики приходят сюда помолчать, заглянуть в прошлое, возложить цветы, отдавая дань памяти тем, кому не суждено было вернуться в цеха и радоваться Великой Победе.

В июне 1941 в составе оборудования ТЭЦ работали три турбогенератора и шесть котлов, топливом для которых служил торф. С началом Великой Отечественной войны перед энергетиками встала, казалось бы, не решаемая задача – увеличить выпуск электроэнергии и технологического пара в разы.

Фронту нужна была боевая техника в огромных количествах. Произвести ее уральские предприятия без роста потребления электроэнергии и технологического пара просто не смогли бы. Потребовалось увеличить выпуск электроэнергии и технологического пара в несколько раз.

Решением Государственного комитета обороны (ГЕО СССР) во втором полугодии 1941 года с Ижорского завода города Колпино на Уралмашзавод был доставлен турбогенератор 6000 кВт. Благодаря титаническим усилиям станционных и заводских инженеров в нереально короткие сроки разработали проект, провели строительство и монтаж агрегата. Работали круглосуточно.

Газета «Уральский рабочий» писала в те дни: «15 февраля 1942 года на Уралмашевской ТЭЦ первая из эвакуированных на Урал турбин дала промышленный ток». С пуском турбогенератора № 4 заработали новые станки, производившие боевые машины для фронта». Главный инженер ТЭЦ Семен Ефимович Шапиро, руководивший монтажом турбогенератора, был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг».

Насколько это было важно в те годы, говорит и еще один примечательный факт. Едва ли не основной потребитель продукции энергетиков – «Уралмашзавод» во время войны был под личным контролем Вячеслава Молотова и Лаврентия Берии, а план предприятию утверждал Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.





Следующим без преувеличения трудовым подвигом свердловских энергетиков стал процесс вывода котла в ремонт. Все, что можно было делать на ходу, делали без остановки оборудования. Кратковременно останавливалась одна «решетка». И бригада из трех человек в асбестовых костюмах и шлемах проникала к заднему валу топки, меняла оборудование. Через каждые 15 минут бригаду сменяли другой.

Новым испытанием для коллектива ТЭЦ стала экстренная необходимость перевода котлов на уголь - торфа просто не хватало. Процесс перевода котлов на сжигание угля был невероятно сложным. Несмотря на нереальную тяжесть работы, коллектив топливоподачи самоотверженным трудом обеспечивал непрерывность работы котлов. Выход золы и шлака увеличился в 6-8 раз. ТЭЦ с ручным вагонеточным удалением, рассчитанная на сжигание торфа, в военном темпе работ просто стала «задыхаться». А перебои в поставке топлива означали бы сбой в работе котлов и, соответственно - остановку заводских цехов, ковавших оружие Победы.

И энергетики снова пошли в трудовой бой. Бригады, насчитывающие 60 и более человек в смену, во главе с руководителями ТЭЦ и цехов боролись с раскаленным шлаком. Персонал по 12 часов в смену работал в невыносимых условиях, но котлы функционировали! Обеспечивали завод теплом, паром, электроэнергией, а фронт – оружием.

Танки и снаряды прочно связывали героев самоотверженного труда и ратного подвига.

«Привет вам, дорогие товарищи из цеха! – писал с фронта Василий Сотников. – После первой схватки с фашистами меня приняли в партию, я этим горжусь, и звание большевика оправдаю. Недавно был в гостях у немцев, так красноармейцы называют разведку в тылу врага. Я выполнил свое боевое задание! Можете быть уверены, товарищи, что ваш слесарь-машинист Сотников, как и весь народ будет биться до последней капли крови, до полного разгрома фашизма!»

Василий Сотников - машинист котла Уралмашевской ТЭЦ ушел громить фашистов в первых рядах. Энергетики, заводчане, все советские люди рвались защищать родную землю. Василий Сотников, как многие, многие уральцы боролся до конца, погиб в 1944, отдав жизнь за Родину, как и энергетики ТЭЦ Павел Ивонин, Николай Маршенников, Валентин Печерский, Николай Тарасов, Владлен Чурин, как заводчане Уралмаша и сотни тысяч других героев Великой Отечественной.

В ответном письме, которое Василию Сотникову не суждено было прочесть, товарищи писали: «Самый искренний привет тебе и твоим друзьям по оружию! Бейте врага ночью и днём! Мы куем оружие, о которое разобьется проклятая голова бандита Гитлера. Наши силы растут и крепнут, умножаются в тысячу раз!»

В начале войны, уходя на фронт, все понимали тяжесть боевой работы. Но не многие осознавали, как сложно будет труженикам тыла. Тем, кто остался у заводских станков, в стенах ТЭЦ – у котлов и турбин. Энергетики трудились по 12-14 часов ежесуточно. Чтобы обеспечить налаженное на Урале крупнейшее в мире производство танков, сосредоточенное в Челябинске, Нижнем Тагиле и Свердловске, бронетанковое производство «Уралмашзавода», который стал, вобрав эвакуированные мощности заводов из Брянска, Киева, Ленинграда, гигантом производства оружия.

О трудовых подвигах стахановцев – коллектива топливоподачи ТЭЦ в январе 45-го газеты писали: «Делом бригады подтверждают свое слово. Бригада Беньковского план по разгрузке топлива выполнила на 158,3%, бригада Сальникова – на 156, 7%. В полтора раза перевыполнили план стахановцы бригады Лазаревича». Приказом народного комиссара танковой промышленности Союза ССР от 8 апреля 1944 года по результатам всесоюзного соцсоревнования промышленных электростанций ТЭЦ Уралмаша в третий раз заслужила Красное знамя ГКО СССР.

Всего за выполнение заданий партии и правительства в годы Великой Отечественной Войны коллектив Свердловской ТЭЦ с декабря 1943 года по ноябрь 1945-го 10 раз награждался Красным знаменем ГКО СССР.

За годы войны на «Уралмашзаводе» было изготовлено свыше 19000 бронекорпусов, 30 тысяч полевых и танковых орудий, 5500 танков и самоходных артиллерийских установок, а имена энергетиков Свердловской ТЭЦ, павших в боях за Родину и тех, кто боролся с врагом в цехах, у котлов и турбин, навсегда вписаны в историю Великой Победы.