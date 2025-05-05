Франция за €100 млн примет учёных из США

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что власти страны хотят дать €100 млн на приём американских учёных. Решение принято на фоне сокращения финансирования научных исследований в США.

Об этом Макрон сообщил, комментируя в Сорбонне участие Парижа в программе "Выбирай Европу" по привлечению в ЕС ученых со всего мира. Он считает, что страны Старого света "должны стать приютом для учёных", пишет ТАСС.

При этом президент Франции не уточнил, какие именно исследования и учёные получат эти €100 млн.