В Подмосковье у девочки из желудка достали 15-сантиметровую ложку

В Подмосковье у 14-летней девочки из желудка достали 15-сантиметровую ложку, которую она проглотила.

Ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля в Красногорске. Девочка проглотила ложку случайно: она пыталась ею достать кусок яблока, который застрял у нее в горле.

Врачи сделали рентген и убедились, что в проекции желудка есть инородное тело.

"Во время операции с помощью видеоскопа мы осмотрели пищевод и желудок пациентки – 15-сантиметровая ложка стояла в распорку: тонкой частью упиралась в стенку желудка, а широкой частью уходила в луковицу двенадцатиперстной кишки. Эндоскопической петлей мы извлекли ложку из луковицы двенадцатиперстной кишки, а после эндоскопическими щипцами по типу "крысиный зуб" протянули ее до глотки. После этого хирургическим зажимом мы полностью извлекли инородное тело из организма девочки. Операция длилась около часа и прошла успешно", - рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.

При длительном нахождении ложки в желудке девочке грозили такие осложнения как пролежень, перфорация стенки желудка и непроходимость. Но врачам удалось быстро помочь пациентке, она уже выписана домой и чувствует себя хорошо, сообщили в подмосковном Минздраве.