СМИ: ВВС Индии на границе с Пакистаном привели в состояние повышенной боеготовности

Военно-воздушные силы Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает газета The Times of India.

Отмечается, что боеготовность авиации усилена из-за неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих, которые происходили в ночь на 5 мая на всей линии контроля в Кашмире, передает ТАСС.

Издание ссылкой на источники в командовании ВВС пишет, что к выполнению боевых задач могут быть привлечены закупленные у Франции многоцелевые истребители Rafale с крылатыми ракетами класса воздух - земля Scalp дальностью свыше 300 км.

30 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявлял, что "Индия намерена предпринять военные действия против Пакистана в ближайшие 24-36 часов под предлогом необоснованных и сфабрикованных обвинений в причастности к инциденту в Пахалгаме".

Напомним, 22 апреля в Пахалгаме на севере Индии произошел теракт, погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Фронт сопротивления", которая базируется в Пакистане. Дели обвиняет спецслужбы Пакистана в причастности к нападению, Исламабад отрицает обвинения. После этого на границе двух государств произошло несколько вооруженных инцидентов, также власти двух стран пошли на дипломатическое обострение: обоюдно были высланы граждане двух стран, страны закрыли друг от друга воздушное пространство, также Индия приостановила действие Договора о водах Инда.