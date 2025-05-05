Недельный отдых в России обойдется в 70-100 тысяч без дороги

Чтобы отдохнуть неделю в России этим летом понадобится 70-100 тыс. рублей без учета проезда до места отдыха, посчитали в Ассоциации туристических операторов (АТОР). Указанной суммы должно хватить на размещение в отеле или гостинице, питание, развлекательную программу.

"В этом году летом всё будет недешёво. Потому что везде ожидается увеличение потока. Для того, чтобы был комфортный отдых в приличном отеле, приличном средстве размещения с вкусной едой, неважно, включённой или в ресторанах, с какими-то развлечениями на человека, без дороги нужно минимум 70-100 тысяч на неделю", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" директора АТОР Майю Ломидзе.

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