Собянин пообещал Путину построить в Москве миллион "квадратов" стационаров

В Кремле встретились президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Темами разговора стали экономика, промышленность, строительство и модернизация инфраструктурных объектов столицы.

Рост экономики Москвы за год составил 5,5%. За шесть же лет, во время и пандемии, и санкций, экономика города выросла на четверть. Неплохая динамика по инвестициям: за последние шесть лет рост составил был двукратным в сопоставимых ценах. Доля Москвы в экономике страны тоже существенна – более 21%, не считая финансового сектора.

"Мы же всё-таки являемся финансовым центром страны, и когда считают ВРП, финансовый сектор не считают, а у нас там работает порядка 600 тыс. человек, значительный сектор экономики. Но даже при этом доля достаточно большая", - сказал Путину Собянин.

Что касается здравоохранения, в Москве предстоит построить 1 млн "квадратов" стационаров, столько же будет реконструировано, сообщает пресс-служба Кремля.