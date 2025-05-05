05 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Скончался первый главный детский анестезиолог Среднего Урала Евгений Девайкин

Евгений Васильевич Девайкин — выдающийся врач, первый детский анестезиолог Свердловской области, кандидат медицинских наук и доцент, ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава, принося свои соболезнования всем родственникам и близким почившего.

"В моей памяти Евгений Васильевич останется навсегда — надежный, спокойный, интеллигентный, суперпрофессионал, — сказала министр здравоохранения Среднего Урала Татьяна Савинова. — Всегда был рядом, когда надо было срочно проконсультировать тяжелого ребенка. Он стоял у истоков формирования системы оказания реанимационной помощи новорожденным в нашей области, и сегодняшние успехи отрасли и низкий показатель неонатальной смертности — во многом его заслуга. Очень жаль, скорблю вместе со всем медицинским сообществом — неонатологов, педиатров, реаниматологов, анестезиологов".

Евгений Васильевич Девайкин родился в 1941 году. Завершив обучение в Свердловском государственном мединституте на факультете педиатрии, устроился в клинику детской хирургии ГКБ СМП, после чего продолжил работу в Областной детской клинической больнице. В 1980 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Сократительная функция миокарда при комбинированной анестезии у детей", а уже через 10 лет был избран доцентом кафедры.

Евгения Васильевича Девайкина запомнят как великого врача, внесшего неоценимый вклад в развитие детской анестезиологии и реаниматологии региона. После себя он оставил около 100 печатных работ, два практических руководства, шесть рационализаторских предложений и монографию, а также несколько поколений, воспитанных лично им, врачей-анестезиологов.

"Его трудолюбие, высокая работоспособность и целеустремленность позволили ему находиться в центре важных событий педиатрической службы Екатеринбурга и Свердловской области на протяжении более полувека. Его преданность профессии, глубокие знания и богатый практический опыт снискали заслуженное уважение коллег и благодарность тысяч пациентов. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто его знал", — добавили в областном минздраве.

Теги: Евгений Девайкин, детский анестезиолог, никролог


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