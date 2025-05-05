Самозапретили себе кредиты уже 10,3 миллиона россиян

Выросло количество россиян, установивших самозапрет на кредитование. Сейчас их уже 10,3 млн.

Таковы данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ) на сегодня, 5 мая. Сведения приводит РИА Новости.

С 1 марта 2025 г. россияне могут запретить выдачу займов на свое имя через портал "Госуслуги". Это нововведение должно защитить граждан от мошеннических кредитов и необдуманных покупок в долг. Заявления уже оформили миллионы людей, однако эксперты отмечают, что некоторые граждане с установленным самозапретом всё равно берут кредиты в банках и микрофинансовых организациях, то ли чтобы проверить, работает ли функция, то ли чтобы "обмануть систему" и избежать необходимости возврата средств.